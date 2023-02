El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no se fía ni del Valencia ni de su mal momento. Ha recordado que en el primer mes de competición "era uno de los candidatos para entrar en la Europa League" y que cuenta con "una gran plantilla".

A su juicio, dispone de un equipo preparado tanto para reaccionar como para paliar las numerosas bajas que tiene. Por eso ha abogado por la cautela y por que la Real haga "su trabajo".

Ha reconocido Alguacil que la dinámica del Valencia ahora mismo no es la mejor para recibir mañana a la Real Sociedad. "Ya veis el ambiente que se está respirando. Es complicado", ha manifestado durante su comparecencia ante los medios. "Los números son los que son, no están en un gran momento y seguramente el ambiente no les ayuda, pero son una gran plantilla, con un buen entrenador", ha añadido.

Considera el técnico txuri urdin que cuando un rival como el Valencia vive una situación como la actual, no es sencillo reaccionar. "En estas situaciones hay equipos que se vienen arriba, el aficionado se da cuenta de que el equipo le necesita y puede que hagan un partidazo", pero también hay equipos que, sometidos a esta presión, "se hacen pequeños".

No obstante, "cuando se junta un equipo con ganas y con la plantilla que tiene el Valencia, si tiene el día, puede ganar a cualquiera". Y ha recordado que "hace nada, el primer mes, todos dábamos al Valencia como un serio candidato para entrar en la Europa League. Por circunstancias está donde está, pero eso no quita para que tenga un buen equipo y un buen entrenador con ganas de levantar a ese equipo".

Preguntado por las bajas de renombre que tiene su rival, ha tirado de ironía. "Tienen bajas importantes", ha reconocido. "¿Serán los entrenamientos de Imanol?", se ha preguntado esbozando una sonrisa en alusión a las críticas de cierto sector de la afición que le acusaba de exprimir mucho a su plantilla durante los entrenamientos, lo que estaba provocando demasiadas lesiones.

"Esto es parte del fútbol y de la élite. Hay lesionados en todos los equipos. Ellos tienen una muy buena plantilla y aunque les echarán de menos, no hay excusas", ha señalado. Respecto a su equipo, ha confirmado que Ander Guevara "no ha tenido una recaída pero se ha perdido un par de días de entrenamiento y no está en condiciones para afrontar un partido del nivel del de mañana", razón por la que le ha dejado fuera de la convocatoria.

Ha confirmado que ve a Miel Merino y Alex Sola para ser titulares, aunque no ha asegurado que lo vayan a ser. También ha elogiado el rendimiento de Ander Barrenetxea en el lateral derecho. "Está dando pasos y si no lo estuviera haciendo bien, no le seguiría poniendo. Sinceramente lo está haciendo muy bien porque no es fácil adaptarse. En estos momentos, de los tres laterales que tenemos, el que mejor ha entrenado ha sido él. Si mañana va a ser titular, ya lo veremos".