Nico González se ha incorporado al grupo en el entrenamiento de este viernes en la ciudad deportiva de Paterna. El centrocampista del Valencia ha completado la primera parte y posteriormente se ha ejercitado en solitario en el gimnasio. El gallego lo tiene difícil. Solo queda un entrenamiento por delante antes el partido contra el Almería. Sin embargo, según fuentes del club, el jugador todavía no está descartado. Está difícil, pero no imposible.

Nico quiere estar en Almería y este sábado tiene previsto probarse en la última sesión preparatoria. Rubén Baraja está muy pendiente de su evolución. El jugador no está al 100% y parece muy complicado que pueda formar parte del once inicial el domingo, aunque no se descarta que pueda entrar en la lista de convocados y ser una opción importante para la segunda parte en el Power Horse Stadium. No es fácil, pero Nico no se rinde.

El mediocentro del Valencia cayó lesionado el lunes en el partido contra el Rayo. Sufrió un esguince leve en el tobillo derecho como consecuencia de un lance del juego fortuito. Al jugador se le cayó un jugador encima y tuvo que ser sustituido en el descanso por Yunus Musah a pesar de sus intentos por continuar. El futbolista intentó probarse en el descanso, pero finalmente dio marcha atrás en consenso con el cuerpo médico.

El mediocentro, propiedad del Barcelona, ha ganado protagonismo en los últimos partidos. Baraja está muy satisfecho con su rendimiento y de ahí que no esté descartado para Almería. Nico regresó contra Osasuna después de dos meses de baja y fue titular en los dos siguientes partidos contra el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Ahora mismo es una pieza fundamental en el centro del campo. El Pipo lo espera con los brazos abiertos.