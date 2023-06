Uno de los grandes iconos de la historia del Valencia CF y del fútbol Argentino estuvo presente en el acto de 'Legends, The Home of Football' organizado por LaLiga como no podía ser de otra manera. Mario Alberto Kempes analizó la actualidad tanto del club de Mestalla como de la albiceleste.

Como siempre, el mítico ‘10’ se mostró crítico con la gestión de Meriton y de Peter Lim en el Valencia. Un proyecto que esta temporada se ha salvado del descenso a Segunda División por los pelos. En unas declaraciones recogidas por El Desmarque Valencia, ‘El Matador’ explica cómo vivió esos momentos complicados de ‘su’ equipo: "Lo pasé muy mal, muy mal, pero gracias a Dios se salvó la temporada. Dicen que de los errores se aprende". En ese sentido Kempes pide a Meriton “que la próxima temporada no se repita” porque ha sido un año “muy doloroso y frustrante”. Por último la leyenda del Valencia CF apunta a los cambios en el banquillo como uno de los principales problemas de esta temporada agónica: "Se cambió mucho de entrenador. Para un equipo como el Valencia, eso es síntoma de que las cosas no están bien". La Alegría que mantiene vivo al valencianismo