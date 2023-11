Crisis abierta en las peñas: rebelión a la vista

Las aguas andan revueltas entre las peñas del Valencia CF después de la última asamblea extraordinaria para modificaciones en los estatutos de la Agrupació de Penyes Valencianistes. En una caldeada reunión en la sede, a la que apenas acudieron 24 de las 316 peñas que forman parte del colectivo nacido a inicios de los años 80, el epicentro de la polémica fue el artículo 4. Estalló con la negativa del presidente, Fede Sagreras, que contaba con los votos delegados de 130 peñas, a incluir en los fines de los estatutos la «necesidad» de emprender «medidas, incluso jurídicas», para defender al Valencia de gestiones perjudiciales de los dirigentes o el máximo accionista del club.

En la noche del domingo, SUPER informaba de lo sucedido el viernes dando voz a todas las partes. La Colla Blanc-i-negra, promotora del párrafo rechazado, había emitido un comunicado crítico con la APV en el que desvela que ha abierto un debate interno para decidir si sigue en la Agrupació o, por el contrario, la abandona «porque ahora mismo la APV ha renunciado a defender el club». Horas más tarde, la peña 18 de Març de Madrid llamó a «todas las peñas» a iniciar unidas «un nuevo camino», fuera de la APV, por «la dignidad» del colectivo peñista y «la supervivencia» del club de Mestalla.

18 DE MARÇ

A continuación, un extracto del texto de la 18 de Març: «Por si esto (el rechazo del artículo) no fuera suficiente, se adoptaron otras disposiciones encaminadas a blindar a la actual directiva y evitar el libre y necesario sector crítico, que toda sociedad debe tener, y que asegura un comportamiento democrático.

La actual directiva, como viene haciendo desde hace mucho, siempre llega a las Asambleas con cientos de votos delegados, sabemos cómo lo hace, que no es moral, pero sí legal y es imposible cambiar las cosas desde dentro. Por eso, desde agosto del 2022 nuestra peña abandonó la Agrupació, junto a nosotros Los Calavera, en el 2020 lo hizo la peña de Puzol, VCF Sud y también la peña de Ondara, y otras muchas que me dejo por nombrar.

Queremos hacer un llamamiento a todas las peñas: iniciemos un nuevo camino, que sí ayude a nuestro Valencia CF utilizando nuestra unión, recuperaremos la dignidad y el orgullo. Hoy más que nunca queremos recordar las palabras de quien, sin duda, ha sido uno de los mejores dirigentes que ha tenido nuestro club, decía Vicente Peris: «Al Valencia se viene a servir, no a servirse». Juntos por el futuro del Valencia, Amunt!», concluye el texto firmado por Juan Carlos Corell, presidente de la PV 18 de Març.

COLLA BLANC-I-NEGRA

Por otro lado, en síntesis, el texto publicado por la Colla Blanc-i-negra indica: «Celebrada la asamblea extraordinaria, queremos manifestar que en las asambleas de Alzira (2020) y la Petxina (2023) la Agrupació asumía plantar cara a Meriton y, por lo tanto, defender al club. La no modificación del artículo 4, para incluir como fin de la APV, «el preservar, salvaguardar, velar por el futuro y bienestar del club cuando la gestión lo ponga en peligro» es traicionar el espíritu de lo que acordaron las peñas.

Además, el posicionamiento de la APV frente al machismo, la LGTBIfobia y otras discriminaciones es críptico. Por un lado, se niegan a incluir en los fines el no al machismo, la LGTBIfobia y todo tipo de discriminaciones y, por otro lado, permiten luchar contra ello en las actividades de la Agrupació. No hay coherencia. Aprovechamos para condenar las actitudes machistas que hemos visto durante la asamblea y damos nuestro apoyo a las compañeras que padecieron los comentarios». Consultada por este extremo, la Colla se refiere a la expresión «micromachista», «mis chicas», con la que apuntan que el presidente se dirigió a dos peñistas que solicitaban la condena explícita al machismo en los fines, «más aún teniendo una peña LGTBI dentro del colectivo». La misma fuente destaca y valora que «Sagreras se disculpó con las compañeras».

Por último, el escrito de la Colla critica que «no ha habido ningún debate previo de las modificaciones» y añade: «Hemos pasado de una APV que hará lo que digan las peñas a lo que diga su presidente. Bajo el concepto subjetivo de difamación, el artículo 11 es un abuso de poder para poder echar a peñas e impedir la entrada a otras».

DIRECTIVA APV

Por su parte, la directiva de la Agrupació celebró anoche una Junta en la que la asamblea acaparó el protagonismo, poniéndose en marcha la reelaboración de los estatutos, que en un mes de plazo deben enviarse a la Administración, y la finalización del acta, solicitada por el presidente de Llamosí, Javi Martínez. Fuentes de la directiva, preguntadas por los comunicados de la Colla y la PV 18 de Març, responden que no desean entrar en «batallas». No obstante, aseguran después que todos los puntos acordados en las asambleas de Alzira y la Petxina «siguen totalmente vigentes», y que «APV no ha tenido ningún tipo de relación con Meriton». «No se ha derogado nada de lo que se acordó y quedó escrito en los dos comunicados de aquellas asambleas, donde no se especificaron medidas jurídicas», agregan.

Las peñas críticas con el «no» de la directiva al artículo propuesto por la Colla denuncian que hubo falta de transparencia e información al colectivo peñista sobre las iniciativas de cambio en los estatutos. De hecho, el presidente de Llamosí solicitó que esta circunstancia constase en acta. La respuesta desde la directiva al respecto es que «en todas las reuniones de sectores se explicaron las más importantes, y una era ese artículo». Asimismo, dicen que «todas las delegaciones son libres».

DISIDENTES

Entre las peñas más activas contra Meriton se va a trabajar en la creación de una nueva asociación de peñas. En ese grupo se halla Collonuts, cuyo presidente, Lino Guzmán, publicó en ’X’: «Me han pedido mis peñistas adelantar la asamblea del mes que viene. Punto del día, tras lo sucedido el viernes, ‘abandonar la APV’». Collonuts acude así a la llamada de la 18 de Març. En relación con la peña de Madrid, el pasado domingo el Valencia CF no permitió que varios de sus miembros entregasen en el hotel de concentración a Giorgi Mamardashvili su trofeo a mejor jugador del curso pasado. Eso sí, se llevaron el compromiso del embajador, Miguel Tendillo, para volver a intentarlo en la visita a Getafe.