El Valencia CF se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna con la ausencia de Roman Yaremchuk. La gripe le ha dejado KO. Como ha sucedido en los últimos días con el resto de la plantilla. El virus sigue haciendo estragos en el vestuario. El delantero sufre un proceso gripal que le ha impedido entrenar junto al resto de sus compañeros. El internacional ucraniano descansa en su domicilio particular con tratamiento y bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

Yaremchuk no está descartado todavía, pero su presencia en la lista de convocados no es fácil. Dependerá de la intensidad de la afección del virus y de cómo respondan las defensas de su cuerpo. La evolución del futbolista en las próximas horas será clave para decidir si viaja o no a Cádiz.

La baja del delantero es un contatiempo para el Pipo, más de lo que hubiera sido hace meses, porque atraviesa su mejor momento como jugador del Valencia. La 'tanqueta', como así le llaman en el vestuario, viene de ser titular en el último partido de LaLiga contra el Villarreal con el gol incluido a los cuatro minutos que abrió el marcador.

Si finalmente se confirma su ausencia en la convocatoria, Baraja tendrá dos delanteros a su disposición: Hugo Duro y Alberto Marí, además de la posibilidad de jugar con Diego López como segundo punta. El Pipo tampoco contará con los dos internacionales de la Copa África (Selim Amallah y Mouctar Diakhaby) y el lesionado de larga duración André Almeida. El técnico echó mano de nuevo de seis canteranos en el entrenamiento: Yarek, César Tárrega, Rubo Iranzo, Hugo González y David Otorbi.