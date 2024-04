Las primeras palabras de Diego López tras su renovación

El Valencia hizo oficial la renovación de Diego López hasta 2027 durante la tarde de miércoles, una vinculación que le unirá al conjunto de Mestalla por un año más tras la última renovación que firmó en agosto del año pasado después de su gran temporada, una ampliación como la de Javi Guerra, que también firmó hasta 2026 con opción a un año más tras su sensacional final de año, siendo claves en la permanencia del equipo a las órdenes de Rubén Baraja, y con la ayuda de Alberto Marí, que anotó un gol clave en Vigo.

El asturiano habló para los medios del club tras su renovación de contrato, en la que asegura que "toda la gente que me conoce sabe que soy muy feliz en el Valencia". El 'Guajín' repasa su trayectoria en el club, la irrupción de los jóvenes, su relación con el Pipo así como la conexión que existe con Asturias.

Extensión de contrato con el Valencia CF

“Estoy muy contento de ampliar, un año más, el contrato hasta 2027. Toda la gente que me conoce sabe que soy muy feliz aquí en Valencia y ojalá sean muchos más”.

Progresión en el primer equipo

“Hace un año no me lo imaginaba porque justo hace un año irrumpimos la famosa ‘Quinta del Pipo’ y han cambiado mucho las cosas, sobre todo, para bien. He cumplido muchos sueños y espero seguir cumpliéndolos aquí en el Valencia CF”.

Irrupción de los jóvenes

“Ha sido un año muy intenso en el que han ocurrido muchas cosas, el final de la temporada pasada fue duro, pero respondimos bien todo el equipo y sacamos la situación hacia delante. Este año, desde pretemporada, hemos hecho un gran trabajo y se está viendo reflejado en la tabla. Estamos muy contentos, sobre todo, yo y hay que seguir así”.

Familia

“Tenemos un grupo muy bonito. Venimos diciéndolo todo el año. Esa es una de las claves que nos está llevando a estar donde estamos. Todos nos llevamos muy bien en el vestuario. Somos una familia y eso nos está ayudando mucho este año para conseguir los objetivos. Todo el equipo rema en la misma dirección”.

Baraja-canteranos

“Nos ha hecho que juguemos con la soltura con la que jugamos, sin ningún tipo de presión. Él lo sabe, siempre se lo agradecemos, aunque no se lo digamos. Estamos agradecidos, no solo los jóvenes también el resto del equipo porque lo que está haciendo tanto él como todo el cuerpo técnico que hay detrás, están haciendo un trabajo magnífico y por eso estamos tan bien este año”.

Conexión Valencia CF-Asturias

“Dicen que siempre hay una relación buena entre asturianos y el Valencia CF. Estoy lejos de compararme con Angulo y David Villa porque han sido dos históricos del Club, además de muchos otros más atrás. Ojalá en un futuro salga mi nombre y se acuerde la gente, trabajo cada día para hacerme un hueco a su lado.

Compromiso

“Soy un jugador muy intenso, que va a los choques. Fue un choque fortuito (lesión), pero si tengo que poner la cara otra vez, pues la pondré. Llevo hierros ahí y no creo que se rompa, así que lo que haga falta”.

Gran apoyo de la afición

“Ya a final de temporada del año pasado con la situación que vivíamos, fue lo que más me ganó porque estar en las buenas es fácil, pero en las malas es fastidiado y ellos respondieron y de qué forma. Entonces, te lo muestran diariamente. Prueba de ello es ir cada fin de semana al Camp de Mestalla, el cariño que tienen por nosotros y, sobre todo, por el Valencia CF. Ojalá consigamos quedar en lo más alto posible de la tabla y al lado de la afición, que nos ayuda mucho”.