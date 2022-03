El sorteo celebrado en Nyon (Suiza) este viernes deparó que el encuentro de ida se dispute en La Cerámica el 5/6 de abril y el de vuelta el 12/13 en el Allianz Arena.

"El Bayern dice mucho solo escuchar el nombre, pero vamos a poner todo de nuestra parte para disfrutar de ello. Estamos aquí y eso ya es una muestra del nivel que hay y de la dificultad de todos los rivales que están aquí. Cualquier rival era complicado. El sorteo iba a ser duro, más allá de las preferencias que puedas tener", dijo en rueda de prensa.

"Me es complicado hablar del Bayern, he visto pocos partidos, tienen un técnico joven, ha sido una gran apuesta. He jugado contra ellos con el PSG, pero ahora me es difícil profundizar. Hablamos del Bayern, pero mi cabeza ahora se centra en el Cádiz", añadió.

Emery aseguró que poder enfrentarse al Bayern es un reconocimiento. "A partir de ahí vamos a plantear la eliminatoria como lo que es, debemos trabajar para poder dar un paso más y disfrutar del camino y del proceso. El camino es sortear las dificultades, lo que nos toque afrontar y buscar nuestra oportunidad", aseguró el técnico vasco.

Respecto a volver a jugar el segundo partido como visitante, Emery indicó que hay experiencias de todos tipo y recordó que el Bayern sufrió en Salzburgo en la ida en un partido abierto, pero que en Múnich fue diferente y se saldó con una goleada local.

Cree que la eliminatoria es diferente a la que les midió al Juventus Turín, aunque indicó que todos estos partidos pasan por unas fases similares.

Te puede interesar: Opinión Emery y la sinrazón

"Cada equipo te exige cosas diferentes, lo primero es adaptarte a lo que ellos te ofrecen. Hay una fase previa en la que el rival te impone un respeto, el Bayern te impone un respeto. Cada rival te exige una cosa, y lo bonito es analizar cómo puedes responder y superarles", manifestó Emery.

"Para mí es muy bonito poder afrontarlo y tener las mejores respuestas. Fue bonito con Atlanta, con la Juve y ahora es ante el Bayern. Va a ser bonito en lo técnico, táctico y emocional. Todo esto te da ilusión, satisfacción y ganas de seguir", concluyó.