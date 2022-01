Ortega, que debido a las ausencias de Francisco y Jaime por COVID se podría volver a sentar en el banquillo en el Bernabéu, ha comparecido para analizar el segundo partido ante el Real Madrid, en esta ocasión de LaLiga, y ha desvelado que el mencionado Francisco podría estar en el banquillo, pero que Guido Carrillo se cae de la convocatoria: "El míster y Jaime esperamos una prueba más mañana y según salgan los resultados podrán estar o no, y de jugadores el único que hemos podido recuperar es Piatti, y Guido Carrillo se cae de la lista por molestias".

En referencia al duelo copero ante los blancos, precedente más reciente, destacó la actitud del elche pese a la eliminación: "El míster cuando aterrizó quiso poner unas señas de identidad y hay que mantenerlas hasta el final. Una es ser competitivos y generoso en el esfuerzo, y los jugadores lo están cumpliendo a rajatabla. Lo mejor que pasó tras la eliminatoria fue el refuerzo en seguir creyendo en lo que se está trabajando. es verdad que terminamos enfadados porque estuvimos cerca de pasar de ronda, pero no podemos olvidar a quién teníamos delante".

Ortega ha hecho un repaso por las bajas del equipo, pero no cree que el equipo se vaya a resentir: "Por lesión Rocco, Marcone y Carrillo, y por COVID Bargán, Josema, Pastore, Omar Mascarelll y alguno me dejo... Y Pedro Bigas tiene el completo, lesión y COVID, pero vamos a dar el do de pecho y vamos a ir al cien por cien al Bernabéu. Lo ideal sería tener a todos, pero la situación es la que hay, hoy hemos hecho una sesión muy leve y nos quedan 24 horas para llegar al máximo, pero al igual que el jueves vamos a competir al máximo".

Ellos, más frescos

Ortega cree que el Madrid posiblemente llegue más fresco a la cita al haber reservado a jugadores importantes en Copa: "En el aspecto físico probablemente ellos estén más frescos, y luego es verdad que nos encontraremos con un Real Madrid que en casa tira la presión más alta y hay que saber gestionar los momentos de oleadas, porque también es un equipo que te da opciones a la contra".

Posiblemente una de las mejores noticias en la jornada para la entidad franjiverde sea que su referente ofensivo, Lucas Boyé, ha dejado atrás sus molestias: "Lucas Boyé ha terminado con buenas sensaciones el entrenamiento, y ahora con el míster se decidirá si sale de inicio o en el transcurrir del partido. Pero hoy ha terminado con buenas sensaciones"