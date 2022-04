La llegada de Porsche y Audi a la Fórmula 1 es cuestión de tiempo. El reglamento introducirá más cambios en 2026 y el grupo Volkswagen aprovechará el nuevo escenario para desembarcar en el Gran Circo con las dos marcas. Una noticia que ha tenido una muy buena acogida pero que ha encendido las alarmas en algunas de las escuderías.

El equipo que mayor preocupación ha transmitido es Alpine. Los franceses celebran la llegada de los nuevos constructores, pero sospechan que podrían tener ventajas injustas al ser dos escuderías adscritas al mismo grupo empresarial. "Tenemos que verificar y asegurarnos de que dos equipos separados sean dos equipos separados", recalca Laurent Rossi, CEO, de la marca gala, en unas declaraciones a Motorsport.

El escenario en el que entrarán las dos marcas

Aunque por ahora solo se conocen más que unas pinceladas, todo apunta a que el proyecto de Porsche se llevará a cabo mediante una alianza con Red Bull. Esto ha levantado sospechas sobre una posible transmisión del trabajo desarrollado estos años por Honda al nuevo fabricante, que llegaría con las ventajas reglamentarias de un equipo debutante pese a partir con una base ya establecida.

Sí se prevé que Audi empiece de cero, pero los equipos también temen un posible intercambio de información con Porsche, lo que daría a ambas escuderías unas ventajas evidentes. "Necesitamos asegurarnos de que si entran como equipos, ¿son equipos oficiales, provienen de Porsche, de Audi, de Red Bull o de Honda? ¿Tienen tratamiento específico o no? En definitiva, ¿la categoría va a estar mejor o va a estar peor?", reflexiona Rossi.

¿Afecta a Fernando Alonso?

Alpine no está nada de acuerdo con que los nuevos equipos tengan ventajas reglamentarias: "Nos afecta como equipo oficial porque hemos invertido miles de millones en motores en los últimos cuarenta años". Sin embargo, la llegada de Porsche y Audi no se producirá antes de 2026, por lo que ahora mismo no es una preocupación para Fernando Alonso.