En el Valencia casi siempre hay un porqué. Lo demostró aquel comunicado en el que se 'explicaba' que había más de 17.000 entradas para abonados para la final de la Copa del Rey para después, en otro comunicado, dejar claro que eran 12.000 para los 'rasos' y unas 5.000 con compromisos de por medio pero que ahí había muchos abonados. En definitiva, la web no gana últimamente para desmentidos, el penúltimo hace unos días sobre Ramón Planes.

Y es ahí donde está la delgada línea. Finísima. ¿Qué se debe desmentir? Por ejemplo, en el caso de Carlos Soler, después de que un medio de comunicación asegurara que había acuerdo entre Barcelona y Valencia, el club ha salido al paso. Y eso ha provocado que a partir de ahora cada información sobre traspasos o renovaciones sirva para generar más ruido. Sirva para que suene el eco de "si no lo desmienten es porque es verdad". Sin ir más lejos hay dos ejemplos que le vienen a la cabeza a muchos aficionados.

A falta de cuatro jornadas, el equipo lo tiene muy complicado para meterse en Europa. La tanda de penaltis de La Cartuja dejó sin premio al Valencia y vía LaLiga parece alto improbable. No es matemático pero casi. Y en ese escenario aparece una realidad. El club deberá dejar salir a futbolistas importantes. Es asombroso cómo se ha normalizado esa idea de que es 'necesario' vender. Cómo el Valencia, que el primer año de Meriton terminaba a un punto del Atlético, ahora ve de lejos al conjunto rojiblanco.

Y eso que tampoco tiene asegurada su presencia en Champions League. Por su parte, en el Sevilla se duda sobre la continuidad de Lopetegui porque la exigencia ha llegado al Pizjuán a ver cómo la tercera plaza no es suficiente a estas alturas. Y esa es la palabra clave. Exigencia. Mientras, en Mestalla, el miedo es por partida doble. Primero por qué jugadores saldrán y segundo por qué futbolistas logrará Meriton como recambio.

El futuro de Bordalás y Guedes en el Valencia CF

Y en ese contexto los nombres de Bordalás y Guedes entran en escena. Sorprende que haya comunicado para desmentir el tema Soler y no para hacer lo propio con aquellos que han asegurado que Bordalás y que Guedes no siguen. No es una invitación al Valencia a hacerlo y señalar a aquellos que lo han asegurado, sino la simple duda de por qué en unos casos sí y en otros no. La sensación que me da el tema comunicados es que el Valencia CF ha puesto en bandeja todo tipo de especulaciones y que al final siempre pierde el mismo: el aficionado. Porque en muchos casos al aficionado le gustaría que esos comunicados fueran para explicar cosas verdaderamente importantes.

Por ejemplo, en qué se comprometen POR ESCRITO el proyecto presentado con el Nuevo Mestalla. ¿Qué requisitos que están en la ATE cumplen? Si se empieza con menos asientos de los pactados en un inicio, ¿Qué tendría que pasar para verse obligado Meriton a terminar el tercer anillo y llegar a esos más de 60.000? Puestos a explicar cosas, la afición sí que merece tal vez una explicación de manera pública. Luego cada uno podría creer o no ese mensaje, pero al menos tendrían la oportunidad de mandar su mensaje.

En definitiva, el día de la marmota hace tiempo que cansa. La gente tiene ganas de ver las grúas trabajando en Cortes Valencianas pero para eso hace falta que el Valencia presente un proyecto a la altura. La gente tiene ganas de que el club invierta de manera eficaz el dinero de las salidas. Porque ya casi que no preocupa tanto quiénes saldrán sino en qué se gastarán el dinero. La gente tiene ganas de cantar goles, celebrar clasificaciones a Europa, algún título y vivir en un ambiente de cierta tranquilidad. Hace tiempo que el ruido subió demasiados decibelios y parece que la entidad no hace ningún esfuerzo por hacer que la cosa cambie.