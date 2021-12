El Trofeu Nadalenc del trinquet Pelayo va completar ahir el primer dels tres actes amb la semifinal que va ser propícia per a José Salvador i Nacho, que van deixar en 35 a De la Vega i Jesús. El cartell original es va canviar a última hora a causa del procés febril que patia Puchol II, que en principi anava a jugar en Jesús. Immediatament es va activar el protocol de precaució contra la Covid-19 i el campió individual va ser baixa. Posteriorment, les proves van determinar que solament es tracta d’un constipat.

Pel que fa a la partida, la semifinal va començar bé, amb les dues parelles provant-se i calfant motors amb la suma dels jocs de manera quasi alternativa. Però l’equilibri es va trencar prompte, en el moment en el qual Nacho va fer un pas endavant. El mitger de Beniparrell es va posar el tratge de número u i amb una eficàcia màxima va ser el gran artífex de la consecució de cinc jocs seguits per a posar el marcador en 50-25. José Salvador, que va créixer en el seu rendiment a mesura que el seu equip guanyava en domini i jocs, també va aportar en la suma, sobretot amb la feta de dau. Després hi hagué reacció de De la Vega i Jesús, però solament per a maquillar la derrota amb la consecució de dos parcials seguits.

Segona semifinal

La segona semifinal es jugarà esta vesprada. Per tractar-se de la Nit de Nadal serà sessió de partida única a Pelayo i a les 17.00 hores amb Soro III i Javi mesurant les seues forces contra Pere Roc II i Félix. Ambdues parelles són poderoses i els quatre pilotaris estan en un molt bon moment per a jugar.