Tercera jornada del Mundial de Pilota a mà d’Alzira per a les 19 seleccions participants en l’edició d’enguany. Dos han sigut els escenaris de joc de forma simultània. En llargues, el recinte ferial d’Alzira, amb dues canxes, i en one wall, el Pavelló Pérez Puig, amb 4 canxes a ple rendiment.

La selecció valenciana debutà en llargues contra un dur rival, Euskadi, que començà molt fort, avançant-se 2 per cap, amb algunes errades no forçades. Però, ràpidament, arribà la reacció del valencians. José Luis i Diego, les banques, Pere Roc, Sacha i Giner arrodoniren una partida perfecta que deixà en shock els bascs.

Destacà, una vegada més, la capacitat de reacció, l’eficiència restant i l’habilitat en els davanters. “Hem vingut a per totes, les llargues són la guinda del mundial, els nostres jugadors porten un desgast molt gran, amb molta calor, però hem sabut desplegar el millor joc”, ha declarat el tècnic Juanma Garrido.

Les dos següents partides classificatòries destacaren per la supremacia dels homes de Molines i Garrido. Davant la selecció de Quebec, jugaren José Luis i Diego, en aquest cas acompanyats per Conillet, Bueno i Adrián, i guanyaren 6 per cap. L’última de les partides la jugaren davant la selecció de França, José Luis i Diego, amb Pere Roc II, Nacho i Giner. El resultat va ser 6 a 1 per als de casa.

Les semifinals es juguen divendres de matí. A les 10:00 hores s'enfrontaran Bèlgica i Euskadi, mentre que a les 11:00 la selecció valenciana s'amidarà a Països Baixos. Les finals B i A es disputaran dissabte, a les 14:00 i 15:45 respectivament.

One Wall femení

Al Pavelló Pérez Puig debutaren les jugadores, acompanyades pel tercer tècnic, Arnau Oliver, davant Xile, amb una victòria còmoda per a Mar i Amparo de 2 per cap (21/11 i 21/5).

La segona partida, més dura que la primera, enfrontà a Mónica i Victoria contra la parella vinguda des d’Anglaterra. El marcador va ser també 2 per 0 per a les valencianes (21/11 i 21/5). Ja entrada la vesprada, l’última de les partides va ser contra la parella de Països Baixos. Les valencianes (Amparo, Irene i Ana) perderen amb contundència. A les acaballes de la jornada, segons Mónica Moya, "hem encarrilat la classificació per a quedar primeres o segones i poder jugar la final. Entre tots i totes estem fent molta pinya, ens animem i demostrem que estem junts en això".

One Wall masculí

En one wall masculí els jugadors registraren dos victòries al llarg de la vesprada: Comunitat Valenciana 2- Paraguai 0 (21-0 / 21-1), el mateix resultat amb el partit contra Xile (21-6 / 21-9). No obstant, es va resistir l´última d’elles davant Euskadi (21/17 i 21/16). Al còmput de la puntuació, els valencians passen a quarts de final com a segon millor segon classificat, per la qual cosa jugaran novament contra Euskadi.

Per a Carlos Salelles, "independentment del resultat, m'he trobat bé tot i debutar en un Mundial. Hem provat totes les combinacions, anem en bones sensacions per a la jornada de divendres. L'ambient és un al·licient per al que després puguem demostrar en la pista. Jo, que sóc l'únic de raspall, m'he trobat en la necessitat de relacionar-me més, perquè no estic habitualment en un vestidor amb ells, i això fa que tinguem més ganes de conèixer-nos i involucrar-nos, i igual amb les xiques, sempre estem tots a una en totes les partides".