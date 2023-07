Quan un jugador és el número u, ha de demostrar-ho en qualsevol de les circumstàncies que es puguen donar. Puchol II no va deixar que se li escapara un nou títol, tot i la calor que es va viure al trinquet ‘El Rovelllet’ de Dénia. El de Vinalesa i Conillet es proclamaren campions del XIX Trofeu Santíssima Sang de la localitat deniera gràcies al seu triomf en la final sobre Pere Roc II i Javi. El lluminós va acabar amb 60-45 en favor dels vencedors, encara que la final va viure diferents fases a causes de les altes temperatures i la humitat que pegava en el recinte de la Marina Alta.

Després d’adjudicar-se el sisé Campionat Individual, Puchol II tornava a la competició en el trofeu de Dénia al costat de Conillet. A la semifinal, esta parella va superar a Giner i Tomás II per 60-35. No hi havia millor manera de continuar amb el calendari que tornar a jugar per equips i tornar a guanyar. Això no obstant, Puchol II i Conillet repetirien formació en els quarts de final del X Trofeu Diputació d’Alacant d’escala i corda. En esta ocasió, el binomi no va poder continuar endavant en la competició, símptoma que el de l’Horta Nord no és imbatible.

La partida

Amb tot açò, Puchol II i Conillet es presentaven al trinquet denier amb l’oportunitat de refer-se de l’entropessada i, de pas, aconseguir un nou botí al palmarés.

Tal volta per això, l’inici d’ambdós va ser fulgurant. Després d’alguns jocs de tanteig per ambdós costats de la corda, Puchol I va imposar el seu domini, sempre ben secundat d’un Conillet que guanyava la batalla al mig gràcies als seus disparaments amb eficàcia.

Ben és cert que davant tenien dues peces que no es rendien, però la pilota els deia als finalment campions. Del 30 per 20 es va passar al 55 per 30, i tot pareixia que es decantava per l’equip de Puchol. No va ser així perquè Pere Roc II guarda una garra com ningun altre pilotari. El de Benidorm es va posar a colpejar com mai per a retallar distàncies, però el caseller es va quedar en 45. Tal va ser la humitat que Puchol II va haver de canviar-se les sabatilles perquè s’esvarava amb la seua suor.

Trofeu Diputació d'Alacant

Giner i Santi lluitaran pel títol en el X Trofeu Diputació d’Alacant després que guanyaren a José Salvador i Pere per 60-55. Partida equilibrada disputada al trinquet de Petrer que es va decidir en l’últim tanteig.

Així mateix, el trinquet de Benissa va descobrir els primers noms de la segona semifinal en una partida nocturna que va començar el passat divendres i que va concloure dissabte de matinada. En este cas, Francés i Jesús continuen endavant i jugaran el 27 de juliol a Ondara, gràcies a la victòria sobre Puchol II i Conillet per 60-45.