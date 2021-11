Luis Enrique ofrece este viernes (11:30 horas) la lista de la selección española de cara a las finales contra Grecia en Atenas (11 de noviembre) y Suecia en Sevilla (14 de noviembre) de clasificación para el Mundial de Catar de 2022. España se la juega y el seleccionador está obligado a tirar de los mejores. El problema para el Valencia es que José Luis Gayà y Carlos Soler pueden ser dos de los elegidos por el seleccionador.

En cualquier otro contexto de la temporada sería un orgullo para el club y para José Bordalás. El problema para el entrenador es que sus dos capitanes están al límite físicamente y con riesgo de recaída. Los servicios médicos de la RFEF están al tanto del estado físico renqueante de los dos futbolistas y de sus procesos de recuperación de las últimas semanas. Los dos, de hecho, fueron baja en la última citación para la fase final de la UEFA Nations League a principios de octubre. Luis Enrique, como siempre, tiene la última palabra. Gayà y Soler están en sus manos.

Gayà es un fijo en las listas de Luis Enrique. Siempre que ha estado disponible en las dos etapas del asturiano como seleccionador ha ido convocado. El de Pedreguer ayer no entrenó por culpa de una gastroenteritis que le obligó a quedarse en su domicilio particular, pero que no le impedirá jugar contra el Atlético de Madrid el domingo. El jugador es optimista. El verdadero riesgo del capitán son las molestias musculares en los isquiotibiales que arrastra desde hace semanas.

El futbolista ya forzó la semana pasada para jugar la ‘final’ contra el Villarreal. De hecho, jugó con una protección y el día previo (viernes 29) entrenó por la mañana en Mestalla y acudió por la tarde a Paterna para tratarse con los fisios. Tuvo que ser sustituido en el 82’. Está entre algodones. Además de Gayà, son opciones reales para el lateral izquierdo Jordi Alba (Barça) y un Marcos Alonso (Chelsea) que aprovechó su oportunidad el mes pasado contra Italia y Francia.

Aún más cuidado requiere Soler. Carlos arrastra molestias musculares desde el último parón liguero. Y no es casualidad. Está pagando cara la exigencia de un calendario que le privó de descanso en verano por los JJOO. El ‘10’ no encuentra la forma de ponerse al cien por cien. Disputó los 90 minutos completos contra el Barcelona, se resintió, tuvo que jugar el segundo tiempo contra el Mallorca (45’) por necesidades del guion, se cayó de la lista contra el Betis y solo aguantó los últimos 37 minutos en la victoria al Villarreal.

El parón liguero le vendría como anillo al dedo para dejar atrás las molestias y empezar a cero contra la Real Sociedad el 21 de noviembre Sin embargo, Soler es una de las alternativas que maneja Luis Enrique para las seis plazas del centro del campo. Sergio Busquets (Barcelona) y Rodri Hernández (Manchester City) son fijos como mediocentro defensivos. En el plano ofensivo también parecen intocables Koke Resurrección (Atlético), Mikel Merino (Real Sociedad) y Gavi (Barça) después de sus buenas sensaciones en su debut oficial. La otra plaza puede ser para Soler. El valencianista está por delante de Sergio Canales (Betis), Brais Méndez (Celta), Sergi Roberto (Barcelona) o de un Nico González (Barcelona) que ya está en la órbita de Luis Enrique. El seleccionador decide. El Valencia espera.