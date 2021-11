La relación entre el valencianismo y los hombres de Peter Lim en el Valencia está cada vez más desgastada. Las protestas contra la propiedad de la mayoría accionarial del club son una constante en el estadio de Mestalla y las respuestas de Anil Murthy en forma de gestos son cada vez más habituales. El pasado domingo tuvo lugar el último polémico enfrentamiento entre los representantes de Meriton y aficionados blanquinegros, pero esta vez con un protagonista de estreno en estas lides: Joey Lim, que se puso a bailar al son del cántico «Anil canalla fuera de Mestalla» desde el palco del Reale Arena, según mostró el portal Blanquinegres en sus redes sociales.

No es la primera vez este mes de noviembre que un representante de la directiva valencianista responde desde la grada a las manifestaciones del público. En el partido contra el Villarreal fue Anil Murthy el que reaccionó aplaudiendo cuando Mestalla cantó en su contra, tal y como captaron las cámaras de Gol. En octubre, en el duelo contra el Mallorca, también señaló el sitio presidencial contestando a los cánticos que pedían su marcha del club.

Llueve sobre mojado

En el caso del presidente llueve sobre mojado. Mientras que los estadios permanecieron cerrados a causa de la pandemia no tuvo que lidiar con estas situaciones, pero en octubre de 2019 (después del despido de Marcelino García Toral) protagonizó el más sonado de sus enfrentamientos con la grada cuando se llevó los dedos a la boca de forma reiterada mandando callar a los aficionados que protestaron a causa de su malestar por la gestión del club a cargo de Meriton.

Esta fue una época muy controvertida y en la que afloraron las polémicas constantemente. El propio Murthy se puso como foto de perfil de WhatsApp una imagen editada de Mestalla con el nombre de Badulake (el ultramarinos que regenta Apu en los Simpson). En estas mismas fechas, el presidente empleó el término «falsos aficionados terroristas» en su cuenta de Twitter y minutos más tarde manifestó que su cuenta había sido hackeada. No era la primera vez que se dirigía a sus críticos como «falsos aficionados», ya lo había hecho en un comunicado en la web oficial del club en un texto de defensa a la gestión de Peter Lim al frente de la entidad.

El actual presidente, si bien reincidente, no es pionero en estos enfrentamientos con la afición dentro de la ‘era Meriton’. Kim Lim, la hija de Peter, ya protagonizó alguna provocación con anterioridad. La más sonada fue en 2016, cuando en su cuenta personal de Instagram contestó al descontento de la afición de la siguiente manera: «Cuando más locos os volvéis, más feliz me hace. El club es todavía nuestro así que asumidlo y punto», dejando claro que no se pensaban ir del club. No fue la única vez, también utilizó sus redes para tildar de racista a la afición valencianista.