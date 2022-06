Gennaro Gattuso fue presentado este jueves como entrenador del Valencia CF en una larga rueda de prensa en la que se habló de muchos temas. Entre ellos no faltaron las acusaciones de machismo y racismo que ha recibido a lo largo de los últimos días ni tampoco la miastenia, la enfermedad inmunodegenerativa que padece el nuevo técnico blanquinegro.

El italiano compartió su malestar con los comentarios recibidos: "Llevo un año sin trabajar y me parece injusto que la gente juzgue en un año en el que yo estaba tranquilo viviendo mi vida. Me han machacado mucho con algunos episodios". Entre ellos, sus declaraciones sobre la mujer en el fútbol y sobre los pitos a su compañero Boateng.

El primero de esos tuvo lugar con la hija de Berlusconi, que entró en la directiva del Milan. "Sustituyó a Galliani que llevaba trabajando en el ámbito del fútbol deportivo 25 años. Iba a tener un cargo muy importante", expuso para justificar su declaración. "Realmente no puedo ver mujeres en el fútbol. No me gusta decirlo, pero es así", fue lo que dijo en 2013".

En cuanto a las acusaciones de racismo, que también se remontan a 2013, Gattuso explicó el contexto. "Sobre Boateng, en un partido yo estaba en una rueda de prensa y dije que los que le pitaban eran cuatro tontos y yo dije que no tenía importancia. Además de ese jugador, entrené a otros 10 jugadores de color y quiero destacar que yo procedo del sur de Italia, mis padres viven un pueblo de 10.000 habitantes... No tienen ningún sentido. Tengo 30 personas trabajando conmigo, 3 de ellos llevan conmigo más de 10 años y todo eso lo dejan claro", argumentó. Todo vino de un encuentro entre el Milan y el Pro Patria, en el que Kevin-Prince Boateng abandonó el campo por los insultos racistas de los ultras rivales. "¿Cuántas veces se ha abucheado a jugadores blancos? A mí me ha ocurrido, pero no le doy mayor importancia", afirmó entonces.

El técnico explica cómo le afecta la miastenia

Gattuso también se refirió a la enfermedad que sufre, la cual se ha tachado de incompatible con ser entrenador de fútbol. "Padezco de una enfermedad, que es una enfermedad inmunodegenerativa. Me dijeron hace 12 años que no podía entrenar, estresarme... recibo más de 100 mensajes la mes diciéndome que cómo vivir. Soy un ejemplo de superación y las cosas que se dicen por ahí muchas veces no son verdad".