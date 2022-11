El club explicó en la nota de prensa posterior a la reunión entre los responsables del Valencia CF en las diferentes áreas (Javier Solís, Miguel Ángel Corona, Layhoon Chan y Gennaro Gattuso) con Peter Lim que tenía la intención de reforzar al equipo utilizando la ventana de fichajes de invierno. Pero en enero puede que no se abra solo la puerta de entrada, sino que también lo haga la de salida porque hay una serie de situaciones alrededor de las cuales el club ha de tomar una decisión. Los casos de Cristhian Mosquera y Jesús Vázquez son los más inminentes, aunque el club sabe del interés de diferentes clubes en jugadores suyos.

Por lo que respecta al lateral valenciano, su situación es compleja por el overbooking que hay en el lateral zurdo y como explicó Corona en la última rueda de prensa, necesita de encontrar un encaje. Toni Lato todavía no tiene una oferta en firme para renovar con el club aunque Gattuso quiere que se quede por su gran aportación y polivalencia. El paso al frente del de la Pobla de Vallbona ha dejado con muy poco minutos a Vázquez y sus agentes le están moviendo en el mercado. El Inter de Milán es el equipo más interesado en hacerse con sus servicios porque le ven un futbolista de gran proyección y querría llevárselo en propiedad. El Valencia debe decidir qué quiere hacer con él porque lo tiene blindado, mientras que el propio Vázquez espera saber qué plan tiene el Valencia para él.

Por lo que respecta a Mosquera, la mejor opción parece que salga cedido pata gozar de los minutos que no está teniendo. El central hispanobolombiano está ahora mismo por detrás de Cenk Özkacar y no ha tenido demasiado protagonismo, por lo que podría buscar acomodo a préstamo para no frenar su meteórico desarrollo después de ganarse el curso pasado un salto a la élite. El club deberá estudiar las mejores vías que garanticen minutos para el jugador.

El Inter, tras Yunus

El Inter de Milán no solamente ha puesto su ojo sobre Jesús Vázquez, sino que también quiere a Yunus Musah según la Gazzetta dello Sport. El centrocampista norteamericano, que está en el Mundial de Catar con Estados Unidos, atesora un gran potencial y los equipos importantes ya le tienen tomada la matrícula. El Valencia lo tiene blindado, confía mucho en sus posibilidades y le ve como un jugador con mucho futuro, por lo que salvo que llegase una gran oferta por él no saldrá.