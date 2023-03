El Valencia terminó la pasada semana con varias noticias positivas. Sin duda la más importante fue la victoria frente a la Real Sociedad que permitió poner punto y final a la sonrojante racha de ocho partidos (de liga) consecutivos sin ganar, siendo siete de ellos derrotas. Otra de las buenas noticias fue el regreso de Thierry Rendall a los terrenos de juego tras seis partidos de competición doméstica en el dique seco.

El lateral portugués sufrió una lesión muscular en el recto el seis de enero en la derrota en Mestalla frente al Cádiz. El pasado sábado, en el resurgir del Valencia, Thierry salió en el minuto 63 sustituyendo a Samu Castillejo y volvió a adueñarse del carril derecho. Las sensaciones fueron fantásticas y al luso no se le notó para nada falto de ritmo a pesar de tantas semanas ‘parado’. Thierry, en los poco más de 25 minutos que estuvo sobre el verde, dio una lección de todo aquello que le convirtió en un pieza clave dentro del equipo tanto con Bordalás como con Gennaro Gattuso en el primer tramo de la temporada: intensidad, lucha y una velocidad endiablada que lo convierten en un duro hueso tanto en defensa como en ataque.

Por supuesto los minutos que estuvo vestido de corto el pasado sábado no fueron suficientes para recuperar ya su máximo nivel futbolístico, aunque la realidad es que tampoco parece muy lejano. La toma de contacto salió bien y a partir del próximo domingo en el Camp Nou podría recuperar la titularidad. Hasta el momento ese papel lo ha tenido que desempeñar Dimitri Foulquier. El francés acostumbra a cumplir en labores defensivas pero la diferencia respecto al luso en el plano ofensivo es demasiado grande. La vuelta de ‘Tití’ le dará un arma más en ataque al equipo que se podrá empezar a explotar ante en líder de LaLiga. El Valencia visita el Camp Nou en un partido plagado de bajas de ambos equipos. Por la parte azulgrana, la sangría la tendrá Xavi del centro del campo hacia adelante. Ni Gavi ni Pedri y tampoco Dembelé, Ansu y Lewandowski entrarán en la convocatoria. Thierry y el resto de defensas tendrán la labor de frenar a los atacantes suplentes del técnico azulgrana, que tampoco podrá sentarse en el banquillo por acumulación de tarjetas.

Opción doble lateral

Recuperar efectivos siempre es una gran noticia porque permitirá al Pipo Baraja tener más opciones de variar su sistema. La opción del doble lateral gana enteros ahora en según que contextos. De hecho ante el cuadro txuri urdin Thierry no entró al césped en sustitución de Foulquier, sino para complementarle en el carril diestro. Teniendo en cuenta que la plantilla de Baraja no anda sobrada de extremos, todo hace indicar que esa no fue la única vez que el técnico vallisoletano recurrirá a este dibujo que, de base, es más defensivo en comparación a jugar con extremos clásicos. Sea con el dibujo que sea, toda la plantilla blanquinegra sonríe con el retorno de ‘Tití’.