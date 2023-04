Josep Miquel Moya, Director General de Deporte de la Generalitat, ha valorado la primera visita técnica al Nou Mestalla del Comité Organizador de la Candidatura Ibérica para el Mundial 2030. Miembros de la RFEF se han reunido a primera hora de esta tarde con representantes del Valencia CF y de las instituciones valencianas, además del presidente de la Federación territorial, en el estadio en obras para valorar su estado antes de sentarse para ver realmente cómo se encuentra el proceso de negociación por el convenio del campo.

"Hoy se trataba de la visita del Comité Organizador de la candidatura. Se están realizando visitas a todas las candidaturas de sedes", ha valorado el representante de la Generalitat tras la primera toma de contacto con el Nou Mestalla. "Han venido a conocer cuál será el estadio, ver cómo está en este momento y ahora en las oficinas verán el proyecto para que se hagan una idea de cómo será el estadio nuevo del Valencia CF", ha avanzado.

"Sobre la financiación para acabar las obras se hablará en las oficinas del club. Allí nos dirán que cosas debemos aportar en los términos establecidos. Ya podremos entonces evaluar. El estadio les gusta, lo que ellos imaginan que será el estadio que podrán comprobar ahora cuando se les enseñe el proyecto", ha añadido.

Por último, Moya ha expresado su deseo de que todo salga bien para que la ciudad pueda albergar partidos de la Copa del Mundo en 2030. Y a ser posible, no solo de la fase de grupos. "No entenderíamos que València no fuera una de las sedes y no solo de la fase de grupos. Aspiramos también a las semifinales pero no está en nuestras manos. Aquí se trata que el estadio se acabe en las condiciones que marque la FIFA. A parte hay muchas cuestiones en las que hay compromiso de la Generalitat, del Ayuntamiento pero fundamentalmente como es lógico entender la gran preocupación es acabar el estadio. Sin estadio no hay sede", ha concluido.