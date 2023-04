Con la Senyera por bandera, con la presión del descenso como en el 86 y con la responsabilidad de saber que el Elche-Valencia marcará el futuro del club pase lo que pase hoy en el Martínez Valero. Es una final a vida o muerte para salvar la categoría y luchar por la supervivencia del club 104 años después. Así afronta el equipo de Rubén Baraja uno de los partidos más importantes de su historia. Seguramente el más trascendental del siglo XXI por las dramáticas consecuencias que podría acarrear a nivel deportivo y económico.

Lejos quedaron aquellos escenarios gloriosos de las finales de Champions, la Liga de 2002, el Doblete y la Supercopa de Europa de 2004 o las Copas del Rey de 2008 y 2019 antes de que Peter Lim destrozara el proyecto campeón de Marcelino García Toral y Mateu Alemany.

El equipo hoy está en el barro por culpa de la gestión de Meriton, luchando por salir del pozo y sin margen de error. Los del Pipo necesitan subirse esta tarde a uno de sus últimos tres hacia la permanencia. Evitar el descenso pasa por ganar al colista en su estadio y repetir victoria contra un rival directo como el Valladolid el jueves en Mestalla. Todo lo que no sea eso será poner el primer pie en Segunda División. Es ahora o nunca. El drama está servido.

El Elche-Valencia llega dos días después de que el club ratificara a Baraja en su cargo. El técnico cuenta con el ‘supuesto’ respaldo de la propiedad (nadie se fía de Meriton) para intentar que el Martínez Valero sea el punto de inflexión desde el que forjar la ansiada y necesaria salvación. Solo el Pipo y su joven e inexperta plantilla pueden sacar al Valencia de esta. Para que eso ocurra tienen que cambiar muchas cosas. Empezado por el compromiso de los jugadores. El vestuario tiene claro que o se comportan como un equipo contra el Elche y van «todos a una» o será imposible salvarse. El primer paso tiene que ser ganar lejos de Mestalla. Todo pasa por romper la sangrante racha visitante de ocho derrotas consecutivas.

El equipo no puntúa empata de casa desde el 6 de noviembre (Real Sociedad) y no gana desde el 7 de octubre (Osasuna). Así es imposible. El Pipo (7 de 24 puntos) también está obligado a encontrar el gol (solo 4 goles a favor en sus 8 partidos) y hacerse fuerte atrás (8 goles en contra en los 4 últimos). Para colmo, el Valencia es junto al Espanyol el peor equipo de la zona baja en enfrentamientos directos. Toda una condena a segunda teniendo en cuenta que en siete días esperan Elche, Valladolid y Cádiz. La semana es decisiva. Después solo quedarán 6 jornadas por delante: Villarreal, Celta, Real Madrid, Mallorca, Espanyol y Betis. Pase lo que pase esta jornada el Valencia (27 puntos) no podrá superar al Almería y continuará en descenso.

Cuidado con Cuadra y Medié

El Valencia se enfrenta hoy al Elche y, por desgracia, también a los árbitros. La designación de Cuadra Fernández como colegiado principal y Medié Jiménez para el VAR invita a estar preocupado. Por la tendencia de los últimos arbitrajes y porque entre los dos acumulan cuatro errores contra el equipo esta temporada: los goles anulados de Yunus contra el Atlético y de Hugo Duro en el Metropolitano, el penalti no señalado de Lino ante Osasuna y uno inventado de Nico sobre Amath frente al Mallorca.

Miles de valencianistas

Los árbitros son una amenaza. La afición, una motivación más para ganar. El equipo no estará solo en el Martínez Valero. El valencianismo agotó las 1.350 entradas disponibles para el desplazamiento a Elche costeadas por los futbolistas. Además, muchos han comprado entradas por su cuenta. La ocasión lo merece. Es una final a vida o muerte.