Samuel Lino ha sido uno de los pocos aspectos positivos del Valencia esta temporada. El delantero brasileño se ha asentado en el once titular del conjunto valencianista y, precisamente, en las últimas jornadas de liga ha subido el nivel ofreciendo su versión más trascendental del curso.

El jugador cedido por el Atlético de Madrid, cuya cesión acabará en el próximo mes de junio, se siente muy a gusto en la capital del Turia por el ambiente y el apoyo que le da la afición al equipo. El '16' del equipo de Mestalla está encantado tanto con el propio equipo como con la ciudad de València y ha admitido que se quedaría un año más en el club valenciano si se diese la posibilidad, tal y como ha reconocido en DAZN a Mista.

"Si fuese por mí quedarme un año más, si existiese la posibilidad, que no estoy hablando de que sea así, sí, porque me gustó mucho el club", ha confesado el atacante ante un posible futuro en el conjunto de Rubén Baraja.

Lino: "Me encantó la ciudad, el club, la afición... todo"

Eso sí, Lino también ha incidido en que no solo está contento con su experiencia deportiva en el Valencia CF esta temporada. A pesar del complicado año del equipo, la afición no se ha despegado del equipo y ha alentado a los jugadores por toda España, cosa que, entre otras cosas ha encantado al brasileño.

"Me gustó mucho el club, las personas que están aquí, la afición, el estadio, la ciudad de Valencia, me encantó todo", ha remarcado el jugador cedido por el Atlético de Madrid, club al que volverá en junio.

En esa misma línea, el delantero ha destacado que no ha tenido ningún problema este curso y que le ha encantado la experiencia. "No hay nada que pueda decir que me molestó. Me encantó mucho Valencia. Por eso decía que, si tuviese que decir (quedarse otra temporada), sí. Este año que pasé aquí, me encantó todo", ha concluido Lino.