Rectificar es de sabios... aunque es más de sabios no equivocarse. Gabriel Paulista es uno de los capitanes del Valencia CF y se trata de uno de los titulares habituales siempre que se lo permiten las lesiones. Su intensidad y carácter es incuestionable y precisamente esto es algo de lo que no siempre saca lo mejor.

Este sábado, durante el Trofeu Taronja frente al Aston Villa, el hispanobrasileño cuajó una buena actuación hasta que en la segunda parte perdió los papeles. En una jugada sin mucha importancia, un rival empujó levemente a Paulista y este se revolvió y le empujó de manera más llamativa. Acto seguido, se encaró con un aficionado que le criticó desde la grada. Todo ello de manera ostensible y mientras el balón estaba en juego. Este lunes, ya en frío, el defensa valencianista quiso disculparse tras lo ocurrido: "Quiero pedir perdón a todos los aficionados del Valencia. Estoy aquí para defender este club hasta la muerte".

El perdón de Paulista

“Fue un momento de calentura dentro de un partido que a pesar de ser amistoso no queríamos perder. Escuché algo de un aficionado que no me gustó, era una falta de respeto a mí y reaccioné. No debería haberlo hecho. Es un partido importante, estamos en casa y dejé de defender una jugada para hablar con un aficionado. Fue eso, algo que me faltó el respeto a mí y a otros compañeros también. Quería pedir perdón a todos los aficionados de este club, estoy aquí para defender al Valencia CF hasta la muerte. Desde el primer día lo dije y quiero cumplirlo. Voy a defender este club y a mis compañeros, solamente esto. Quiero pedir perdón a todos”.