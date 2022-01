El fichaje de Álvaro Morata por el Barcelona queda en manos de lo que se decida en las oficinas del Paris Saint-Germain. Así lo asegura el diario SPORT, que explica que la clave para que el español vista de azulgrana es que la Juventus incorpore a Mauro Icardi.

Massimiliano Allegri fue tajante al desmentir públicamente que el madrileño pudiera abandonar la Juventus en este mercado invernal, pero ve con muy buenos ojos la posibilidad de fichar a Icardi. Este refuerzo le abriría la puerta de salida a Morata, que está cedido en Turín por el Atlético de Madrid hasta el mes de junio pero no entra en los planes de Simeone.

Todo se decidirá en París

El actor clave, por tanto, es el PSG. El cuadro parisino debe aligerar su masa salarial para cuadrar cuentas e Icardi está teniendo un papel muy secundario esta temporada. Sin embargo, apunta Calciomercato que hay confrontación en cuanto a la forma de traspaso: la Juventus solo quiere una cesión hasta final de temporada y el equipo francés prefiere incluir una cláusula de compra obligatoria.

Mientras no se resuelvan estas discrepancias, Álvaro Morata no podrá fichar por el Barça y cumplir el deseo de Xavi Hernández. La Juventus no le dejará escapar si no encuentra a un sustituto de garantías y esto pasa por un acuerdo con el PSG que, de momento, está lejos de cerrarse.