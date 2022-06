Ángel Di María está en la órbita del Barça. El equipo culé necesita urgentemente refuerzos en la delantera tras la salida de Dembélé y también le hace falta reforzarse sin grandes gastos. La prioridad es Raphinha, pero su alto precio dificulta su llegada al Camp Nou y el nombre del Fideo es ahora el que más fuerza está cogiendo.

Según informa el diario Sport, la dirección deportiva culé está pasando página con el jugador del Leeds United porque le es imposible pagar los 50 millones que pide el club inglés. La esperanza era que se produjese un descenso, ya que en ese supuesto la cláusula habría bajado a 25 y sería asumible.

Teniendo en cuenta que otros protagonistas del mercado azulgrana como Lewandowski o Bernardo Silva van a llevarse buena parte de los recursos económicos, incluso vendiendo a Frenkie de Jong, el Barça medita aprovechar la opción de mercado de fichar a coste cero. Es el único método para fichar a más jugadores.

Di María, libre tras acabar su contrato con el PSG

La baza de Joan Laporta y Mateu Alemany es aprovechar que el argentino no ha renovado su contrato con el Paris Saint-Germain. El jugador, además, está predispuesto a llegar si eso le garantiza buenos minutos para ser titular con la Albiceleste en el Mundial de Catar.

A pesar de que la edad no perdona y el Fideo ha perdido fuelle a sus 34 años, todavía se ve en forma para un grande europeo como el Barcelona. Su llegada supondría su regreso a LaLiga ocho temporadas después de abandonar el Real Madrid y habría que ver cómo sienta a Florentino Pérez, Carlo Ancelotti y la afición merengue este giro de los acontecimientos.