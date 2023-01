La academia 'Globall Experience' de Ortuella (Vizcaya) recibió este fin de semana el cuarto torneo de la liga nacional de baloncesto 3x3 indoor, que culminó con la victoria del líder, el Valencia Basket, ante el Andorra 3x3. Los franceses de BC Ermont 3x3, que participaban por primera vez en la competición, quedaron terceros tras ganar en la prórroga al equipo catalán de Be Goat Team.

El torneo no estuvo exento de sorpresas. El tercer clasificado, Azuqueca 3x3, y el campeón del torneo anterior, Woka On Three de Mérida, no pudieron pasar de la fase de grupos. Por su parte, el equipo de la federación asturiana de baloncesto, FBPA Asturias, se clasificó por primera vez para los cuartos de final.

No hubo cambios en el liderato de la competición. El Valencia Basket (62 puntos) amplía su ventaja con respecto al segundo, Be Goat Team (50 puntos). Irrumpe en el podio Andorra 3x3, que sube cuatro puestos en la clasificación general hasta colocarse terceros (41 puntos). En total se disputaron 24 partidos. Todos ellos fueron retransmitidos a través del canal de Twitch de 12Segundos, que generó casi diez horas de directo y alcanzó más de 2000 visualizaciones.

Esta es la primera liga nacional de baloncesto 3x3 de España y los ocho torneos que la componen son puntuables FIBA. Este deporte, que guarda algunas diferencias con el baloncesto tradicional, ha crecido mucho en los últimos años, especialmente desde su inclusión en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A nivel nacional, el baloncesto 3x3 ya cuenta con un circuito de verano que, año tras año, gana peso y del que salen varios equipos españoles para competir en torneos continentales.

La Liga 3x3 Indoor de baloncesto 3x3 de invierno está formada por 12 equipos y ocho sedes, y se juega desde octubre de 2022 hasta mayo de 2023.

Puedes consultar el resultado de todos los partidos en este enlace: https://play.fiba3x3.com/events/73dd0a5d-dc2f-4b32-93ac-f6d8d1ecb51d/schedule