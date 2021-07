La modalitat de raspall centra les lloances en Tonet IV, però hi ha un jugador que esta temporada ha guanyat totes les competicions per equips que ha disputat, Canari. Tot el que ha tocat el de Xeraco és d’or i ahir va sumar una nova recompensa a la seua vitrina. Vicent i Canari van adjudicar-se el Trofeu Bollo – Ajuntament de Castelló de Rugat de raspall sobre Iván i Seve (25-15) en una partida disputada a la localitat de la Vall d’Albaida i on el mitger de la Safor va ressuscitar.

Després del primer quinze, Canari va fer un mal moviment al tractar de colpejar i va esvarar. La partida es va aturar, inclòs pareixia que el xeraquer deia adeu amb clar símptomes de dolor al genoll.

No va ser així. Canari va tornar sobre les lloses després de l’esglai per lesió, tot i que no es veia còmode. Iván i Seve van aprofitar el desconcert roig per a avançar-se, però un parell de jocs després, el de Xeraco va recuperar les bones sensacions i la partida es va equilibrar (10-10).

Quan la treta de Vicent va aparéixer, el seu equip va respondre amb major contundència, encara que enfront, Iván i, sobretot, Seve van estar combatius. La competitivitat de Canari no ofereix dubte i es va veure en els jocs al rest.

Canari forma un equip de luxe amb Vicent, amb el qual ha guanyat enguany el III Torneig Mancomunitats i el IIII Trofeu Antoniet de Xeresa. L’únic palmarés on ambdós pilotaris van ser rivals, precisament en la final, va ser la Lliga que es va adjudicar Canari. Un campionat on el xeraquer va véncer a Tonet IV, igual que en l’homenatge d’este últim pel seu segon Individual, convertint-se en la kriptonita del número u esta temporada 2021..

Escala i corda

El VIII Trofeu Diputacio d’Alacant desvetlarà al primer equip finalista hui al trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia (19.00 hores). Salva Palau i Félix o Pere Roc II i Héctor lluitaran per una plaça en la final després de classificar-se fa dues setmanes amb certa comoditat.

La primera parella va obrir la competició amb l’estrena dels quarts de final on va superar a Puchol II i Álvaro Gimeno per 60-45 a Ondara, mentre que el segon duo canvia per prescripció mèdica. Pere Roc II va jugar l’eliminatòria anterior (precisament al trinquet denier) amb Pere, però el de Pedreguer es va lesionar del dit gros del peu esquerre en un accident domèstic i serà substituït per Héctor. Per la seua banda, el de Vall de Laguar va participar en altre duel de quarts amb Marc, sent eliminat per Giner i Conillet (60-35).

LA PISSARRA

Divendres 23 de juliol | 18:30

Trinquet Savador Sagols de Vila-real

- Puchol II i Jesús

- Marc i Nacho

Divendres 23 de juliol | 18:30

Trinquet Ciscar de Piles

- Moltó i Raúl

- Ian i Lorja

Divendres 23 de juliol | 19:00

Trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia

- Pere Roc II i Héctor

- Salva Palau i Félix

Dissabte 24 de juliol | 18:30

Trinquet d’Ondara

- Giner i Conillet

- Genovés II i Santi