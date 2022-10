Javier Pastore es unas de las incógnitas que tiene el Elche en este inicio de temporada. Debido a los problemas físicos que ha tenido en este inicio de curso, el argentino solo ha podido disputar cuatro minutos de liga en seis partidos, en la segunda jornada contra el Almería.

Francisco no ha podido contar con él prácticamente esta temporada y hasta que no se recupere del todo, no podrá ser sumarse a la dinámica del grupo. Sin embargo, el problema con las lesiones no es nuevo.

La temporada pasada solo jugó 13 partidos de 35 y salió de titular solo en seis ocasiones. Entre los dos cursos, el ex del PSG ha jugado un total de 528 minutos, menos del 15% de los posibles desde que fichara por el Elche en septiembre del año pasado.

Confianza en sí mismo

A pesar de que esta temporada haya comenzado peor que la pasada para Pastore, el argentino no se rinde y, aunque está jornada contra el Rayo también se la perderá por molestias en el sóleo, espera superar sus problemas físicos definitivamente y estar disponible para su equipo.

La incorporación del de Córdoba al esquema de Francisco podría ser una baza para el almeriense de cara a mejorar la dinámica del equipo franjiverde, que pretende conseguir el objetivo de la permanencia.