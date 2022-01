Jesús Corona está muy cerca de convertirse en jugador del Sevilla. El extremo derecho gusta mucho a Julen Lopetegui, que le entrenó en el Oporto y ya pidió a Monchi su fichaje en el pasado.

Según el diario MARCA Corona no era la primera ni la segunda opción, pero traer a Martial o a Orsolini al Sevilla es muy difícil. Por ese motivo Monchi se ha lanzado a por el mexicano, que será una operación más económica. En verano de 2020 el Oporto pidió 20 millones por él, pero al terminar contrato en junio el precio será simbólico.

Puede llegar en las próximas horas

Otro motivo que contribuye a la decisión del Sevilla es que desde el verano pasado tiene la nacionalidad portuguesa y no es extracomunitario. Monchi le ha ofrecido un contrato hasta 2025 y la operación puede cerrarse entre hoy y mañana. El objetivo es que esté disponible para el derbi copero contra el Betis y el partido de LaLiga contra el Valencia.

Lopetegui tiene muchas ganas de contar con el Tecatito Corona, al que conoce bien. En la temporada 2015/16 ambos coincidieron en el Oporto y el mexicano firmó uno de los mejores cursos de su carrera: marcó ocho goles y repartió cuatro asistencias.

Sin embargo, el extremo mexicano no pasa por su mejor momento en el fútbol portugués. Esta temporada se ha visto relegado a la suplencia en muchos partidos y no juega los 90 minutos de un encuentro desde septiembre. Además no ha marcado y solo ha dado una asistencia.