José Bordalás perderá al mejor Yunus Musah de la temporada para la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que se disputará a partido único el miércoles 2 de febrero en Mestalla. La baja duele porque coincide con una ventana internacional de clasificación para el Mundial de Qatar, pero todavía duele más por el estado de forma que atraviesa el estadounidense. El norteamericano ha dado un paso adelante después de una primera parte de LaLiga muy irregular y atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada. Su golazo a Jan Oblak y su actuación contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano son la confirmación de su crecimiento en las últimas semanas. Se le echará mucho de menos en la Copa.

Musah ha encontrado su mejor versión al mismo tiempo que ha tenido continuidad en el equipo. El valencianista ha encadenado por primera vez en la temporada cinco titularidades consecutivas. Ha jugado de inicio en los cinco partidos de 2022 contra Cartagena (71), Real Madrid (66’), Atlético Baleares (90’), Sevilla (85’) y Atlético de Madrid (88’). Yunus ha dejado claro que más confianza de Bordalás, más rendimiento. Otra de las claves de su explosión es su posición. El técnico ha centrado la posición de Musah en un cambio que potencia sus condiciones de ‘box to box’ llegador y aprovecha su despliegue físico. Potencia, dinamismo y más protagonismo que en la banda. Yunus ha encontrado su sitio con Bordalás en la demarcación de volante. La misma donde juega con su selección. Musah se estrenó como goleador en Laliga esta temporada. Antes había visto puerta dos veces en la Copa frente al Utrillas y el Arenteiro. El sábado superó su registró de 2 goles del año pasado (Getafe y Terrassa).

El mundial en juego

Bordalás no podrá contar con Yunus (USA) y tampoco lo haría con Omar Alderete (Paraguay) de no ser por la lesión. El partido entre el Valencia y Cádiz se disputa el miércoles 2 de febrero a las 21:00 h. (Mediaset) y no hay tiempo material para que el estadounidense llegue a tiempo.

Musah se marcha en busca de su billete a Qatar. El ‘4’ del Valencia es uno de los 28 convocados del seleccionador estadounidense Gregg Berhalter para disputar los próximos partidos de clasificación al Mundial contra El Salvador, Canadá y Honduras. El valencianista recibirá el 27 de enero a El Salvador en Columbus (Ohio), rinde visita al líder del grupo Canadá el día 30 y cierra la ventana de tres partidos el 2 febrero frente a Honduras en Saint Paul (Minnesota). La USA de Musah es segunda de grupo con 15 puntos por delante de México y de Panamá (14). La Canadá de Alphonso Davies (Bayern) es el líder en solitario del octagonal de la CONCACAF con 16 puntos

Como Cádiz y Rayo

El Valencia se quedará sin uno de sus jugadores más importantes para los cuartos de final de la Copa. Todo lo contrario que el Real Madrid que tiene opciones de contar con Vinicius, Rodrygo, Casemiro y Militao. Es el sinsentido de esta eliminatoria copera que coincide con una ventana internacional (clasificación para el Mundial) y cuyo calendario ha beneficiado misteriosamente al Real Madrid y perjudicará al resto de equipos con americanos como el Valencia, el propio Cádiz o incluso el Rayo Vallecano.

Más ‘suerte’ ha tenido el Madrid con el calendario copero. El Real Madrid juega el jueves a las 21:30 (la última de las cuatro eliminatorias) y confía en que Vinicius, Rodrygo, Casemiro y Militao lleguen a tiempo al partido de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao. Como el seleccionador brasileño Tité no ha liberado a los cuatro futbolistas implicados como había solicitado el Madrid. El club blanco tiene previsto fletar un avión privado desde Brasil para contar con ellos.

El Cádiz también saldrá perjudicado hasta el punto que Sergio González pierde tres internacionales de golpe. Son Santiago Arzamendia (Paraguay), Tomás Alarcón (Chile) y el exvalecianista Chozo Lozano (Honduras). Además, el delantero del Rayo Vallecano Radamel Falcao también se perderá los cuartos de final de la Copa después de ser convocado por la selección de Colombia.