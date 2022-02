Robson da Souza, más conocido como Robinho, fue condenado a 9 años de cárcel por el Tribunal Supremo italiano por violar en una discoteca de Milán a una chica. Los hechos sucedieron en 2013, cuando el brasileño era jugador del AC Milán.

Ahora, la fiscalía ha elevado la petición de extradición al Ministerio de Justicia italiano, que debe enviar la información a las autoridades brasileñas. Lo que parece claro es que Robinho no cumplirá con esta orden, ya que Brasil e Italia no comparten tratado de extradición.

La sentencia definitiva

El pasado 19 de enero, el Supremo italiano confirmó la condena, tras rechazar el recurso presentado por sus abogados, que alegaron que la chica tuvo relaciones sexuales voluntarias con el brasileño. Para la sentencia fueron importantes algunas llamadas telefónicas interceptadas en las que Robinho aseguraba: "Me da risa porque no me interesa, la mujer estaba borracha, ni sabe lo que pasó".

Otros altercados similares

En 2009, cuando jugaba en el Manchester City, se supo que Robinho estaba siendo investigado por la policía por una presunta violación en un club nocturno de Leeds, aunque fue posteriormente puesto en libertad bajo fianza, tras un interrogatorio. El futbolista negó las acusaciones, como hizo también con las de Milán.