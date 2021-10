Lorena Segura y Claudia Contell son las primeras mujeres en inscribir su nombre en la lista del 'Mur dels Somnis', el lugar en el que quedan registrados en la pista central de l'Alqueria del Basket los baloncestistas que han llegado a debutar con el primer equipo en la máxima categoría internacional o en partido internacional, eso sí, tras haberse formado en la cantera al menos en los dos años previos al debut. Muchos de los protagonistas del 'Mur' siguieron sus carreras por otros caminos, otros hicieron historia con la camiseta 'taronja', como son los casos de Víctor Luengo o Víctor Claver. El último que entró en la lista fue, hace mes y medio, Alejandro Bellver después de toda una vida formativa en la escuela.

Claudia y Lorena han sido partícipes del primer título nacional de la historia de la sección femenina del club con la consecución de la Supercopa LF Endesa en septiembre. La semana pasada, el equipo levantó también la SuperCup. En una final en la que Contell no llegó a jugar, pero formó parte del 'roster' del encuentro ante Ekaterimburgo. Lo mismo que le pasó a Segura en el título de la EuroCup que, si bien sumó al equipo en otras fases de la competición, no llegó a jugar la final. En cualquier caso, ambas ya han estrenado su palmarés.

Los primeros pasos de Contell y Segura en el Valencia Basket se remontan a antes de L’Alqueria del Basket. La base recuerda "esos años en Malvarrosa al principio. Tener que coger el balón, ir a tirar y esperar a que algún equipo acabara para poder ponerte tú". Segura coincide y asegura: "El primer día que entré a L’Alqueria y vi todas estas pistas fue bastante impresionante". Contell, de 17 años, ha disfrutado más tiempo de la instalación en su etapa formativa. "Tuve la suerte de jugar un Campeonato de España aquí. Vivirlo todo con tu gente y disfrutarlo con tu familia no te lo puede dar cualquier sitio", explica una jugadora que este jueves anotó siete puntos en la EuroCup ante Ensino Lugo.

"Desde muy pequeña tenía a Anna Gómez como referente"

Cuando el primer equipo se veía lejos, Segura se fijaba en jugadoras con las que ahora comparte vestuario: "Desde muy pequeña tenía a Anna Gómez, al ser valenciana, como referente. Un poco más mayor veía en la selección a Laura Gil, Queralt Casas y Cristina Ouviña. Es una suerte y me siento muy privilegiada de poder compartir pista con ellas. Las veías y decías: 'ojalá algún día llegar a donde están ellas'. Lo decías un poco como un sueño y tampoco eras consciente de que podía hacerse realidad. Al final el Valencia Basket y L’Alqueria han hecho que esos sueños se puedan cumplir".

Contell y Segura han cumplido esos sueños. No solo el de debutar con el primer equipo sino, también, levantar títulos con él de forma activa. Un hecho que, sin duda, hace crecer el número de referentes femeninas en L’Alqueria. "Que haya niños, que antes no pasaba, que quieran ser como chicas como nosotras es un orgullo también", asegura Contell.

Toda una vida en el Valencia Basket da para muchos momentos felices, pero Segura se queda con la Supercopa. "Quizá, ahora, porque lo tengo más reciente me quedaría con el título de la Supercopa porque después de haber trabajado tantos años, y este verano por ejemplo que ha sido muy exigente, me hizo muy feliz y fue como un premio a todo el esfuerzo". Contell, por su parte, tiene "recuerdos de quedar dos veces tercera de España en el mismo año, que fue una pasada". "Creo que lo máximo con lo que me quedo es poder debutar con el primer equipo en Eurocup", agrega. Además de la Supercopa de España: "Haber podido ser partícipe de algo así es un orgullo"

Las dos canteranas tiene un mensaje para las jugadoras que se entrenan en l'Alqueria, quienes ven en ellas el sueño que ellas mismas tuvieron. "Que disfruten, porque si has disfrutado en el camino y has hecho las cosas bien, eso es lo importante. Que vean que nosotras hemos estado en categorías inferiores como ellos y que se puede conseguir", indica Segura. Contell añade: "Que sigan trabajando. Es lo más importante. Siempre vas a tener piedras en el camino, pero que eso no te impida seguir trabajando y darlo todo".