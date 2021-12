Soy Pilar López, redactora de SUPER y maratoniana, el 5 de diciembre correré el Maratón de València: será mi décimo maratón. Soy una de las muchas mujeres (trabajadora, madre y runner) que poco a poco, elevan el porcentaje de participación femenina para que cada vez, seamos #MásEnMeta. Este es mi diario de entrenamiento. Camino al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

Ha llegado el gran día. Este domingo 5 de diciembre a las 9 de la mañana tomaré la salida del Maratón de València. Y (si todo va bien), pasadas las 13:00 horas volveré a sentir esa mágica sensación de cruzar la línea de meta, la emoción de recoger esa medalla que te cuelgas orgullosa al cuello para gritarle al mundo: '¡Sí, lo he logrado!'. Me he pasado el viernes y el sábado cargando hidratos, es decir, comiendo espaguetis como si tuviese que hacer acopio de reservas para aguantar una semana sin comer. Las 48 horas previas al Maratón se me hacen eternas, apenas puedes pensar en otra cosa. Es como si el mundo se detuviese, como si no hubiese nada más.

El viernes a primera hora fui a recoger mi dorsal a la Feria del Corredor, no podía esperar para tenerlo por fin en mis manos. Siempre es un momento muy emocionante, cuando abres ese sobre que este año tenía además un mesaje muy especial "Ganas de verte" y lo ves ahí, ese número con tu nombre que te distingue de todos los demás y que llevarás con orgullo durante 42,195 kms. Y con el dorsal, la bolsa del corredor y la Camiseta del Maratón. No es una camiseta más. No es una de esas decenas de camisetas que los corredores almacenamos en cajones y trasteros. Es una camiseta especial, la que me pongo en entrenamientos 'señalados', los domingos cuando el río está más lleno de corredores para lucirla con orgullo. Los días posteriores a la carrera, cuando llevas la camiseta del maratón y te cruzas con alguien que también la lleva puesta, hay como un imperceptible cruce de miradas;: "sí, yo también estuve allí".

El sábado volví a ir a la Feria del Corredor para acompañar esta vez a Pilar, con quien he compartido entrenamientos, sensaciones, dudas, anhelos... todas estas semanas de preparación. Era el momento de preparar la 'estrategia' de carrera, de compartir últimos consejos y de animarnos mutuamente. De hecho, estamos tan animadas que sin haber corrido València, ¡ya estamos las dos inscritas para el Maratón de Castellón en febrero!. Este año, como todo, la Feria Expo Deporte también ha sido distinta, mucho más reducida, pero aún así, el sábado era un hervidero de corredores de todas las nacionalidades. Como valenciana cada año siento un gran orgullo cuando veo ese ambiente, ese entorno tan increíble que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La impresionante pasarela de meta esperando a recibirnos con los brazos abiertos y ese Puente de Monteolivete que ya casi es tan famoso como el Verrazzano del Maratón de Nueva York.

El sábado fue un constante intercambio de whatsapps, de mensajes de ánimo, de fotos con dorsales, de caras sonrientes y esperanzadas... de ánimos y sueños compartidos. El móvil echaba humo con un único y maravilloso tema: el Maratón.

Emil Zatopek, uno de los más grandes atletas de todos los tiempos decía "si quieres, correr, corre una milla, si quieres cambiar tu vida, corre un Maratón". En sus 42 kilómetros cabe todo: el sufrimiento, el dolor, la alegría, las dudas, la emoción, el orgullo, el miedo, la euforia, la osadía, caben muchos recuerdos, muchos pensamientos, dura tanto y tan poco a la vez... Casi 16.000 almas sentiremos todo eso y mucho más este domingo. Pero sobre todo, durante 42,195 kms nos sentiremos vivos. Casi envidio a los que correrán el maratón por primera vez porque, aunque cada maratón es especial, el primero es único, el primero es el que te cambia la vida como decía Zatopek.

Más en Meta con Teika

